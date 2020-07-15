Нове правило футболу продовжено на наступний сезон
IFAB продовжив правило п'яти замін.
Рада директорів Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) погодилась продовжити дію правила п'яти замін на весь наступний сезон.
Як повідомляється на офіційному сайті організації, в умовах пандемії коронавiрусу в поточних чемпіонатах командам дозволили проводити п'ять замін по ходу матчу.
Рішення про продовження дії правила було ухвалено через стан футболістів й ущільнення календаря матчів.
Проте, кожен чемпіонат самостійно може вирішити, приймати це нововведення в подальшому чи ні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше IFAB вніс поправки в правила гри рукою і фіксації офсайду.
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