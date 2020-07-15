Нове правило футболу продовжено на наступний сезон

Рада директорів Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) погодилась продовжити дію правила п'яти замін на весь наступний сезон.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, в умовах пандемії коронавiрусу в поточних чемпіонатах командам дозволили проводити п'ять замін по ходу матчу.

Рішення про продовження дії правила було ухвалено через стан футболістів й ущільнення календаря матчів.

Проте, кожен чемпіонат самостійно може вирішити, приймати це нововведення в подальшому чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше IFAB вніс поправки в правила гри рукою і фіксації офсайду.