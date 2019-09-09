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9 вересня • оновлено в 10:55
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Нові перемоги Іспанії та Італії: результати відбору Євро-2020 8 вересня

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8 вересня вісьмома матчами в групах D, F і J стартував 6-й тур кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020.

Швеція — Норвегія — 1:1

Швеція — Норвегія — 1:1

Матчі за участю грандів — збірних Іспанії та Італії — завершилися прогнозованими перемогами "Фурії Рохи" і "Скуадри Адзурри". Найнесподіваніший результат дня видали, мабуть, чемпіони Європи 2004 року греки, які вдома не змогли обіграти футбольного карлика — Ліхтенштейн.

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Усі результати 8 вересня

Група D

Швейцарія — Гібралтар — 4:0

Грузія — Данія — 0:0

Група F

Румунія — Мальта — 1:0

Швеція — Норвегія — 1:1

Іспанія — Фарерські острови — 4:0

Група J

Вірменія — Боснія і Герцеговина — 4:2

Греція — Ліхтенштейн — 1:1

Фінляндія — Італія — 1:2

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня свій матч у кваліфікації Євро-2020 провела збірна України. У Вільнюсі підопічні Андрія Шевченка розгромили команду Литви.

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Тема
Євро-2020
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