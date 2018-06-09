Нові дані: ФІФА порахувала українців, які купили квитки на ЧС в Росію

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила, що станом на суботу, 9 червня, близько 6 тисяч українців вже купили квитки на чемпіонат світу-2018 в Росії.

"Ми можемо підтвердити, що близько 6 тис. Квитків були розподілені для українських уболівальників на сьогоднішній день", - цитує Інтерфакс прес-службу ФІФА.

При цьому в ФІФА не уточнюють, з яких конкретно регіонів України купувалися квитки.

Всього станом на 7 червня, було продано більше 2,4 млн квитків на матчі чемпіонату. Майже 872 тис. Квитків придбали вболівальники з Росії, 88,8 тис. - з США, 72,5 тис. - з Бразилії, 65,2 тис. - з Колумбії, 62,5 тис. - з Німеччини, 60,3 тис . - з Мексики, 54 тис. - з Аргентини, 43,6 тис. - з Перу, 40,2 тис. - з Китаю, 36,3 тис. - з Австралії, 32,3 тис. - з Англії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на середину травня квитки купили близько 5,2 тисячі українців.