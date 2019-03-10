Новачок збірної України? Відомий аргентинський футболіст отримує наш паспорт

Аргентинський форвард "Малаги" Густаво Бланко-Лещук сказав, що перебуває в процесі отримання українського громадянства.

"Я перебуваю в процесі отримання паспорта громадянина України. Не знаю, коли це питання буде вирішене. Цим займається мій адвокат. Знаю, що грати в Україні мені було б куди простіше, якби я був громадянином цієї країни", – цитує Бланко-Лещука Tribuna.com.

Відреагував футболіст, права на якого належать "Шахтарю", і на питання про дебют у збірній України.

"Нещодавно українські журналісти приїжджали до Євгена Селезньова і поспілкувалися зі мною, запитавши, чи хочу я грати за збірну України. Однак я не вирішую ці питання, вони в компетенції головного тренера Андрія Шевченка", - підсумував 27-річний Густаво.

Нагадаємо, що кілька років тому вже піднімалася ця тема і тоді Андрій Шевченко відверто висловився про легіонерів в збірній України.

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