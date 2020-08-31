Новачок "Динамо" висловився про роботу з Луческу в "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Артем Кравець позитивно оцінив прихід до команди Мірчі Луческу.

За словами футболіста, який повернувся в столичний клуб після двох років, проведених у складі турецького "Кайсеріспору", він радий роботі з досвідченим румунським фахівцем.

"Кожен повинен розуміти, що він професіонал, і я вважаю, що це величезний досвід і честь працювати з цим фахівцем. Він тренер з великої літери. Перше враження тільки позитивне і, сподіваюся, що під його керівництвом "Динамо" (Київ) досягне успіхів . Враження від повернення позитивні. Тільки напевно зараз до кінця відчув, що повернувся до команди. Дуже радий і сповнений енергії", – цитує Кравця прес-служба киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіграє з нідерландським АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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