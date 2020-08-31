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Новачок "Динамо" висловився про роботу з Луческу в "Динамо"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,6 т.
Артем Кравець

Артем Кравець повернувся до "Динамо" через два роки. ФК "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Артем Кравець позитивно оцінив прихід до команди Мірчі Луческу.

За словами футболіста, який повернувся в столичний клуб після двох років, проведених у складі турецького "Кайсеріспору", він радий роботі з досвідченим румунським фахівцем.

"Кожен повинен розуміти, що він професіонал, і я вважаю, що це величезний досвід і честь працювати з цим фахівцем. Він тренер з великої літери. Перше враження тільки позитивне і, сподіваюся, що під його керівництвом "Динамо" (Київ) досягне успіхів . Враження від повернення позитивні. Тільки напевно зараз до кінця відчув, що повернувся до команди. Дуже радий і сповнений енергії", – цитує Кравця прес-служба киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіграє з нідерландським АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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ФК Динамо КиївМірча ЛуческуАртем Кравець
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