Новачок "Динамо", не зігравши жодного матчу, вилетів на пів року

Олександр Чеканов Футбол 18:45, 29.10.2020 Оновлено: 19:01, 29.10.2020

Захисник київського "Динамо" Володимир Костевич пропустить до пів року після того, як стало відомо про його важку травму.

Футболіст, який тільки в жовтні підписав контракт з "біло-синіми", прибув до німецького Мюнхена, де після здачі всіх аналізів йому була призначена операція на передньої хрестоподібної зв'язки. Про це інформує пресслужба київського клубу.

Операція призначена на п'ятницю, 30 жовтня. Термін відновлення Костевича складе до шести місяців.

Зазначимо, що Володимир перебрався в "Динамо" з польського "Леха", але поки не провів жодного матчу за свою нову команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вирушило на двотижневий карантин після матчу Ліги чемпіонів з угорським "Ференцварошем". У команді раніше було виявлено два випадки COVID-19.

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