Новачок "Динамо" не зіграє за команду в нинішньому сезоні: названа причина

Бельгійський новачок "Динамо" Ібрагім Каргбо-молодший не зможе зіграти за киян в нинішньому сезоні через порушення правил ФІФА.

Як повідомляє агентство Tribuna, столичний клуб став третім для нападника в сезоні 2019/20 після бельгійських "Льєрса" та "Руселаре", і за обидві команди він був заграний. Спочатку Каргбо-молодший провів три матчі за других, після чого був відправлений в оренду в третій за силою дивізіон, де зіграв у 10 поєдинках.

Ібрагім Каргбо-молодший Football.ua

Повернувшись у "Руселаре", він розірвав контракт з клубом і перейшов у "Динамо" на правах вільного агента. За правилами ФІФА, у межах одного сезону футболіст може бути зареєстрований у трьох командах, але має право зіграти тільки за два.

Варто відзначити, що Каргбо-молодший отримав травму в останньому контрольному поєдинку киян проти "Кайрата" та пропустить мінімум місяць через травму.

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