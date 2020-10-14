Новачка "Динамо" вилучили з поля в матчі відбору на молодіжне Євро

Михайло Морозов Футбол 11:02, 14.10.2020

Румунського новачка київського "Динамо" Тудора Белуце вилучили з поля в матчі відбору на молодіжне Євро-2021 проти Мальти.

Опорний півзахисник заробив дві жовті картки на 25-й і 35-й хвилинах першого тайму, тому був змушений залишити поле ще до перерви.

Незважаючи на те, що Белуце підвів команду, його партнери спокійно розібралися зі своїми суперниками, завершивши поєдинок з розгромним рахунком 4:1. Румунія посідає друге місце в групі 8, відірвавшись від третьої України на 9 очок. Команда Белуце близька до того, щоб забезпечити собі участь у стикових матчах за вихід на молодіжний чемпіонат Європи. В останньому турі румуни приймуть збірну Данії, яка забезпечила собі перше місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Зорі" Йоель Абу-Ханна забив епічний автогол у дебютному матчі за Ізраїль і був замінений у перерві.

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