Новачка "Динамо" вигнали з поля в матчі за збірну

Максим Іншаков Футбол 21:10, 13.10.2020

Новачок "Динамо" Тудор Белуце був вилучений у матчі кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи між збірними Румунії U-21 і Мальти U-21.

Румунський футболіст вийшов у стартовому складі, вже на 25-й хвилині отримавши першу жовту картку. Через 9 хвилин 21-річний Тудор побачив перед собою другий "гірчичник".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Белуце 7 жовтня приєднався до "Динамо" Київ на правах річної оренди з "Брайтона", який виступає в англійській Прем'єр-лізі. У столиці України він буде грати під номером 6.

Півзахисник перейшов в "Брайтон" в січні 2019 року, але на півроку залишився у румунському "Віторуле". Другу половину сезону 2019/20 Белуце провів в Нідерландах, де виступав за "АДО Ден Хаг".

У складі англійців футболіст брав участь в матчах молодіжної АПЛ і кубкових поєдинках. На його рахунку також 7 ігор за збірну Румунії. Вартість Белуце оцінюється в 3,24 млн євро за версією порталу Transfermarkt.

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