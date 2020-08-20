Нова смуга: "Динамо" представило домашню форму на сезон 2020/21

Київське "Динамо" представило домашню форму на сезон 2020/21, головним нововведенням якої стали сині горизонтальні смуги на білих футболках.

Виїзний комплект буде традиційно виконаний у синьому кольорі з нанесенням блакитних смуг. Крім того, в 2020 році "Динамо" вперше отримає третій комплект ігрової форми.

"Малюнок на формі в традиційних для "Динамо" Київ біло-синіх кольорах нагадує хвилі могутнього Дніпра та символізує нову смугу в історії клубу. Емблема клубу, що розташована біля серця, має особливість, яка відкривається лише тому, хто одягне футболку – девіз "Київ це ми" на звороті, що символізує єдність команди, уболівальників та рідного міста. Єдність, що робить нас сильніше", – написано на офіційному сайті київської команди.

Денис Попов, Георгій Бущан і Сергій Сидорчук ФК "Динамо" Київ

Богдан Лєднєв, Карлос де Пена і Беньямін Вербич ФК "Динамо" Київ

Денис Попов ФК "Динамо" Київ

Беньямін Вербич ФК "Динамо" Київ

Георгій Бущан ФК "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 21 серпня, відбудеться дебютний офіційний матч Мірчі Луческу в якості тренера "Динамо".

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