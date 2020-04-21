Нова форма футбольної команди, намальована 6-річною дитиною, підкорила мережу

Італійський футбольний клуб "Пескара" представив нову форму команди, яку незабаром можна буде купити в магазині. Вона була створена на основі малюнка 6-річного хлопчика Луїджі Д'Агостіно.

"Ця красива форма, створена маленьким Луїджі, отримала найбільшу кількість голосів у конкурсі на найкращу оригінальну форму, намальовану вболівальниками команди. Скоро компанія Errea виготовить футболки з цим дизайном, після чого їх можна буде купити в клубному магазині і побачити на футболістах під час матчів" , – написано на офіційній сторінці "Пескари" в Twitter.

"Пескара" Pinterest

Малюнок Луїджі дуже сподобався фанатам, які не можуть дочекатися моменту, коли форму можна буде придбати. У коментарях активно хвалять талановитого хлопчика і кажуть, що дизайнерам варто взяти у нього пару уроків майстерності.

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