Нова форма футбольної команди, намальована 6-річною дитиною, підкорила мережу

Італійський футбольний клуб "Пескара" представив нову форму команди, яку незабаром можна буде купити в магазині. Вона була створена на основі малюнка 6-річного хлопчика Луїджі Д'Агостіно.

"Ця красива форма, створена маленьким Луїджі, отримала найбільшу кількість голосів у конкурсі на найкращу оригінальну форму, намальовану вболівальниками команди. Скоро компанія Errea виготовить футболки з цим дизайном, після чого їх можна буде купити в клубному магазині і побачити на футболістах під час матчів" , – написано на офіційній сторінці "Пескари" в Twitter.

"Пескара" Pinterest

👕🐬🥇Questa splendida maglia disegnata dal piccolo #Luigi è stata la più votata nel contest "Disegna la maglia Special del Delfino".



Verrà prodotta da @ErreaOfficial, venduta al pubblico e utilizzata dai giocatori #BiancAzzurri 😁⚪🔵



Complimenti a tutti i partecipanti 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/NBpYjU3uqC - Pescara Calcio (@PescaraCalcio) April 19, 2020

Малюнок Луїджі дуже сподобався фанатам, які не можуть дочекатися моменту, коли форму можна буде придбати. У коментарях активно хвалять талановитого хлопчика і кажуть, що дизайнерам варто взяти у нього пару уроків майстерності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, назва білоруського футбольного клубу "Слуцьк" підірвала мережу.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!