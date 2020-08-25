Нова форма "Динамо" викликала бурхливе захоплення у мережі. Фотофакт
Третій комплект форми київського "Динамо", який вперше в історії виготовлений в зелених тонах, справив фурор в інтернеті.
Уболівальники не змогли стримати емоцій, коментуючи забарвлення, називаючи її найкращою за весь час існування клубу.
"Третій комплект найкрутіший. Давненько не було такої крутої форми у "Динамо", "Як на мене, найкрутіша форма за всю історію ДК", "Форма просто бомба. Найкраща. Особливо емблема", "Дуже хороша форма, виглядає круто", – пишуть користувачі.
Раніше "Динамо" презентувало білу домашню форму і синю виїзну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем" в Суперкубку України.