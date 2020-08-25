Нова форма "Динамо" викликала бурхливе захоплення у мережі. Фотофакт

Нова форма "Динамо" Київ викликала фурор. ФК Динамо
Третій комплект форми київського "Динамо", який вперше в історії виготовлений в зелених тонах, справив фурор в інтернеті.
Уболівальники не змогли стримати емоцій, коментуючи забарвлення, називаючи її найкращою за весь час існування клубу.
"Третій комплект найкрутіший. Давненько не було такої крутої форми у "Динамо", "Як на мене, найкрутіша форма за всю історію ДК", "Форма просто бомба. Найкраща. Особливо емблема", "Дуже хороша форма, виглядає круто", – пишуть користувачі.
Користувачі прокоментували нову форму "Динамо" tribuna.com
Користувачі в захваті від екіпіровки "Динамо" tribuna.com
Вболівальники ледве стримують емоції, коментуючи забарвлення tribuna.com
Фанати називають форму гідної рівня Ліги чемпіонів tribuna.com
Шанувальники Динамо Київ цікавляться, де можна придбати такі футболки tribuna.com
Такий колір "Динамо" обрало вперше в своїй історії tribuna.com
Коментарі під фотографіями екіпіровки "Динамо" tribuna.com
На думку уболівальників це справжній шедевр tribuna.com
Раніше "Динамо" презентувало білу домашню форму і синю виїзну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем" в Суперкубку України.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!