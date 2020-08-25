Нова форма "Динамо" викликала бурхливе захоплення у мережі. Фотофакт

Третій комплект форми київського "Динамо", який вперше в історії виготовлений в зелених тонах, справив фурор в інтернеті.

Уболівальники не змогли стримати емоцій, коментуючи забарвлення, називаючи її найкращою за весь час існування клубу.

"Третій комплект найкрутіший. Давненько не було такої крутої форми у "Динамо", "Як на мене, найкрутіша форма за всю історію ДК", "Форма просто бомба. Найкраща. Особливо емблема", "Дуже хороша форма, виглядає круто", – пишуть користувачі.

Користувачі прокоментували нову форму "Динамо" tribuna.com

Користувачі в захваті від екіпіровки "Динамо" tribuna.com

Вболівальники ледве стримують емоції, коментуючи забарвлення tribuna.com

Фанати називають форму гідної рівня Ліги чемпіонів tribuna.com

Шанувальники Динамо Київ цікавляться, де можна придбати такі футболки tribuna.com

Такий колір "Динамо" обрало вперше в своїй історії tribuna.com

Коментарі під фотографіями екіпіровки "Динамо" tribuna.com

На думку уболівальників це справжній шедевр tribuna.com

Раніше "Динамо" презентувало білу домашню форму і синю виїзну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем" в Суперкубку України.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!