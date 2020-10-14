Норвезький футбольний клуб забив гол-шедевр, подолавши все поле в два дотики. Відео

"Хамаркамератене" ( "Хам-Кам") забив неймовірний гол у домашньому матчі проти "Саннес Ульфа" в 20-му турі другого за силою дивізіоні чемпіонату Норвегії.

Голкіпер господарів зловив зловив м'яч після подачі суперників з кутового, швидко оцінив ситуацію і вибив ігровий снаряд на хід нападнику Маркусу Сольбаккену, який красиво перекинув воротаря і встановив остаточний рахунок поєдинку – 2:0. Вся комбінація була розіграна в два дотики.

Цей успіх дозволив "Хам-Каму" залишити зону вильоту. Тепер в активі команди 20 очок після 20 матчів. "Саннес Ульф" займає шосту позицію і бореться за потрапляння у плей-оф за вихід у вищий норвезький дивізіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США футболіст забив приголомшливий гол у стилі могильника команди Валерія Лобановського.