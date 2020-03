Норвезький футболіст забив фантастичний гол, повторивши шедевр Роберто Карлоса

Норвезький захисник "Філадельфія Юніон" Якоб Глеснес відзначився фантастичним ударом зі штрафного в матчі Головної ліги сокера США проти "Лос-Анджелеса" (3:3).

Гравцеві оборони вдався удар із 36 метрів. М'яч, немов на радіоуправлінні, влетів у дев'ятку воріт. Британське видання The Mirror у себе в Twitter порівняло виконання Глеснеса з легендарним ударом колишнього гравця збірної Бразилії Роберто Карлоса.

SCREAMER @PhilaUnion 's Jakob Glesnes really did that. pic.twitter.com/lSIwR9Ge4T