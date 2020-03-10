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11 березня • оновлено в 00:27
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Норвезький футболіст забив фантастичний гол, повторивши шедевр Роберто Карлоса

2.5т
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Норвезький захисник "Філадельфія Юніон" Якоб Глеснес відзначився фантастичним ударом зі штрафного в матчі Головної ліги сокера США проти "Лос-Анджелеса" (3:3).

Гравцеві оборони вдався удар із 36 метрів. М'яч, немов на радіоуправлінні, влетів у дев'ятку воріт. Британське видання The Mirror у себе в Twitter порівняло виконання Глеснеса з легендарним ударом колишнього гравця збірної Бразилії Роберто Карлоса.

Гол Роберто Карлоса в 1997 році у ворота збірної Франції.

Через деякий час вчені склали рівняння, що пояснює, як був зроблений цей один з найбільш видовищних голів в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник луганської "Зорі" Олександр Сваток відзначився фантастичним голом у матчі 18-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі. 23-річний уродженець Кам'янського забив яскравий гол у ворота "Чорноморця" (1:1).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат США
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Сочи
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1.915 Сделать ставку
Филадельфия
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1.98 Сделать ставку
Ванкувер
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