Номер, під яким грав Марадона, запропонували назавжди вивести з обігу

Португальський тренер "Марселя" Андре Віллаш-Боаш запропонував назавжди вивести з обігу десятий номер, під яким грав легендарний футболіст Дієго Марадона.

Він висловився про смерть аргентинця під час прес-конференції після поразки в матчі Ліги чемпіонів проти "Порту" (0:2). На його думку, це буде гідним жестом, який дозволить повною мірою віддати данину великому гравцеві.

"Новина про смерть Марадони – великий удар. Я б хотів, щоб ФІФА вивела з обігу десятий номер у всіх змаганнях і командах. Я вважаю, що це найкращий спосіб віддати данину поваги найвеличнішому футболісту в історії", – заявив Віллаш-Боаш.

Головним досягненням у тренерській кар'єрі португальця є перемога з "Порту" в Лізі Європи-2011. Він також працював з пітерським "Зенітом", лондонськими "Челсі" і "Тоттенхемом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденну жалобу в країні, щоб вшанувати пам'ять Марадони. Очікується, що на церемонію прощання з Дієго прийде близько мільйона осіб.