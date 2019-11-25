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25 листопада • оновлено в 17:54
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Нокаут! Німецький футболіст відправив суддю у лікарню: відеофакт

2.3т
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Гравець німецької аматорської футбольної команди з 11-го дивізіону дискваліфікований на три роки за сильний удар арбітра по обличчю після отриманої ним червоної картки.

Як повідомляє DW, подія трапилася на 85-й хвилині, після чого матч був негайно зупинений, а на місце події були викликані поліція та медики.

Момент удару арбітра

Момент удару арбітра

Daily Mail

Медична служба прийняла рішення про термінову госпіталізацію арбітра. Через відсутність поблизу пункту невідкладної допомоги суддя був доправлений в лікарню на вертольоті.

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22-річний рефері ще кілька днів перебував у несвідомому стані і мав труднощі з мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перуанські вболівальники ледь не зірвали матч чвертьфіналу національного кубка, вибігши на поле і здійснивши напад на головного арбітра.

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Тема
Чемпіонат Німеччини
Місце
Німеччина
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