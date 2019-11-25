Нокаут! Німецький футболіст відправив суддю у лікарню: відеофакт

Гравець німецької аматорської футбольної команди з 11-го дивізіону дискваліфікований на три роки за сильний удар арбітра по обличчю після отриманої ним червоної картки.

Як повідомляє DW, подія трапилася на 85-й хвилині, після чого матч був негайно зупинений, а на місце події були викликані поліція та медики.

Момент удару арбітра Daily Mail

Медична служба прийняла рішення про термінову госпіталізацію арбітра. Через відсутність поблизу пункту невідкладної допомоги суддя був доправлений в лікарню на вертольоті.

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22-річний рефері ще кілька днів перебував у несвідомому стані і мав труднощі з мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перуанські вболівальники ледь не зірвали матч чвертьфіналу національного кубка, вибігши на поле і здійснивши напад на головного арбітра.

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