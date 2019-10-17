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17 жовтня • оновлено в 19:02
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"Маніяки дітей крали": ексгравець "Шахтаря" поскаржився на "погане життя в Україні"

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Експівзахисник "Шахтаря", а нині футболіст білоруського "Динамо" (Брест) Олександр Нойок з негативом згадав своє дитинство в Україні.

"Люди не бачили іншого життя. Той поганої, яка була. Дисбаланс не бачили, де кримінал постійно, дітей крадуть посеред білого дня, а потім викуп вимагають. В Україні це була поширена фігня. У нас в Херсоні, пам'ятаю, якісь маніяки були на вулицях. мама мені каже, після тренування давай швидко додому, підтюпцем. Якщо буде хтось підходити, відразу біжи і кричи "мама!" зрозумів? Так, мама, зрозумів". Ну, це ж ненормально", - поскаржився спортсмен в інтерв'ю MelkazeRAW.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нойок різко виступив проти ЛГБТ-парадів і згадав про життя в СРСР.

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Особа
Олександр Нойок
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Этого чмыря пожалели - украли только мозги.
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