"Маніяки дітей крали": ексгравець "Шахтаря" поскаржився на "погане життя в Україні"

Експівзахисник "Шахтаря", а нині футболіст білоруського "Динамо" (Брест) Олександр Нойок з негативом згадав своє дитинство в Україні.

"Люди не бачили іншого життя. Той поганої, яка була. Дисбаланс не бачили, де кримінал постійно, дітей крадуть посеред білого дня, а потім викуп вимагають. В Україні це була поширена фігня. У нас в Херсоні, пам'ятаю, якісь маніяки були на вулицях. мама мені каже, після тренування давай швидко додому, підтюпцем. Якщо буде хтось підходити, відразу біжи і кричи "мама!" зрозумів? Так, мама, зрозумів". Ну, це ж ненормально", - поскаржився спортсмен в інтерв'ю MelkazeRAW.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нойок різко виступив проти ЛГБТ-парадів і згадав про життя в СРСР.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!