"Нога не виросла": футболіст "Динамо" розповів про візит на Чорнобиль

Данський легіонер київського "Динамо" Міккель Дуелунд поділився враженнями після екскурсії на Чорнобильську АЕС, яку влаштував разом із декількома партнерами з команди.
"Вирішив поїхати після перегляду серіалу. Але я знав про Чорнобиль і до цього. Завжди хотів туди поїхати, подивитися, що там. Вражений, що багато речей не змінилися. Не можу сказати, що мені було страшно — був день, світило сонце. Ми мали прилад, який вимірював рівень радіації і допомагав нам бути в безпеці. Звичайно, все виглядало покинутим. У Чорнобилі все незвичайне. Ти бачиш залишені журнали, газети, ляльки з дитячого садка", — розповів Дуелунд в інтерв'ю на YouTube- каналі FootballHub.
Також данський півзахисник прокоментував жарт голкіпера "Динамо" Дениса Бойка, який в Instagram запитав у нього, чи не виросла у нього нова нога після поїздки в Чорнобиль.
"Бойко жартував, чи не з'явилися у мене хвіст або ще одна нога. Можливо, Денис відвідував це місце. Все добре, додаткової ноги не виросло, волосся на місці. Я прекрасно бачу, тож все чудово", – зазначив Дуелунд.
Крім того, стало відомо, що Дуелунд не потребує операції і буде відновлюватися до двох тижнів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер киян Олексій Михайличенко зробив важливе звернення до вболівальників "Динамо".
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