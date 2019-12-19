"Нісенітниця": Путін висловився про Євро-2020 у Росії

Під час традиційної "Прямої лінії" президент РФ Володимир Путін прокоментував рішення WADA заборонити проведення міжнародних спортивних турнірів у Росії.

"Чи відпадає тепер така можливість? Я думаю, що ні, адже WADA не заборонить проводити ці змагання. Вони рекомендують міжнародним федераціям не проводити. Але, скажімо, чемпіонат Європи у нас все одно буде. Я нещодавно зустрічався з керівником цієї структури. Він прямо сказав – квитки вже продані. WADA ж гроші за квитки не поверне? Це нісенітниця", – цитує Путіна агентство soccer.ru.

Володимир Путін Адміністрація Міського округу Подольск

Він також закликав не поспішати з висновками і "спокійно дочекатися відповідних рішень, щоб зрозуміти, в якому становищі знаходиться Росія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін прокоментував вплив рішення WADA на участь російських спортсменів в Олімпійських іграх.

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