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19 грудня • оновлено в 16:17
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"Нісенітниця": Путін висловився про Євро-2020 у Росії

1.2т
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Під час традиційної "Прямої лінії" президент РФ Володимир Путін прокоментував рішення WADA заборонити проведення міжнародних спортивних турнірів у Росії.

"Чи відпадає тепер така можливість? Я думаю, що ні, адже WADA не заборонить проводити ці змагання. Вони рекомендують міжнародним федераціям не проводити. Але, скажімо, чемпіонат Європи у нас все одно буде. Я нещодавно зустрічався з керівником цієї структури. Він прямо сказав – квитки вже продані. WADA ж гроші за квитки не поверне? Це нісенітниця", – цитує Путіна агентство soccer.ru.

Володимир Путін

Володимир Путін

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Він також закликав не поспішати з висновками і "спокійно дочекатися відповідних рішень, щоб зрозуміти, в якому становищі знаходиться Росія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін прокоментував вплив рішення WADA на участь російських спортсменів в Олімпійських іграх.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
допінговий скандал Євро-2020
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
WADA
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Lux Alex
Lux Alex
Ох уж эти любители боярышника.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Все, кому интеpесно, уже знают, что рycских забaнили не за дoпинг. Его не находят в оргaнизме споpтсмeнов. Зaбaнили за неcoответствие бaзы дaнных пpoб той бaзе, которую вывез в CША Poдченко. Ну, и за то, что рycские слишком часто занимают пьeдeстал. ИМXО, из-за суpового климaта в Pоссии. И от масcoвости споpтивного движeния ещё со времён СCCP, когда спoрт рeально был частью госyдарственной пoлитики.
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