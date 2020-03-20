Головна Новини
20 березня • оновлено в 18:19
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Німецький вірусолог дав невтішний прогноз щодо повернення футболу

Читати матеріал російською

Німецький професор-вірусолог Йонас Шмідт-Шаназіт з Інституту Бернхарда Нохта в Гамбурзі спрогнозував, що розіграш футбольних чемпіонатів не буде відновлений у цьому році.

"Футбол в цьому році? Можете з ним попрощатися. Подивіться на нинішню ситуацію в Європі і подумайте, що чекає на нас попереду. Навіть в тому випадку, якщо хвороба вдарить по нам не з максимальною силою, різке відновлення масових заходів призведе лише до погіршення ситуації. Це означає, що футбол повернеться не раніше, ніж у наступному році", – сказав Шмідт-Шаназіт в інтерв'ю інформагентству NDR.

Відновлення футболу відкладається

Відновлення футболу відкладається

Sporting Life

Він також зазначив, що навіть у разі проведення матчів при порожніх трибунах у людей з'явиться спокуса зібратися в компанії та подивитися гру разом.

"Питання з відновленням спортивних заходів буде розглядатися в останню чергу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво італійської федерації футболу назвало планову дату відновлення Серії А.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина Гамбург
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
3
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Dignitas
VS
Cloud9
Победа Cloud9 за коэффициент в 2,15
2,15 Сделать ставку
Envy
VS
MIBR
Победа MIBR
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
ENCE
Победа Astralis на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
NiP
VS
Godsent
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Рух Брест
Победа Руха с форой в +1,5 мяча
1.62 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Смолевичи
Победа Динамо Брест с форой в -2,0 мяча
1.81 Сделать ставку
Грета Тунберг получит Нобелевскую премию мира в 2020 году
2.00 Сделать ставку
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ - Рух Брест будет перенесен
1.80 Сделать ставку
Презентация iPhone 12 состоится в сентябре 2020 года
1.07 Сделать ставку