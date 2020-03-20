Німецький професор-вірусолог Йонас Шмідт-Шаназіт з Інституту Бернхарда Нохта в Гамбурзі спрогнозував, що розіграш футбольних чемпіонатів не буде відновлений у цьому році.

"Футбол в цьому році? Можете з ним попрощатися. Подивіться на нинішню ситуацію в Європі і подумайте, що чекає на нас попереду. Навіть в тому випадку, якщо хвороба вдарить по нам не з максимальною силою, різке відновлення масових заходів призведе лише до погіршення ситуації. Це означає, що футбол повернеться не раніше, ніж у наступному році", – сказав Шмідт-Шаназіт в інтерв'ю інформагентству NDR.

Відновлення футболу відкладається Sporting Life

Він також зазначив, що навіть у разі проведення матчів при порожніх трибунах у людей з'явиться спокуса зібратися в компанії та подивитися гру разом.

"Питання з відновленням спортивних заходів буде розглядатися в останню чергу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво італійської федерації футболу назвало планову дату відновлення Серії А.

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