Німецький футболіст забив фантастичний гол "ударом скорпіона" - опубліковано відео

Півзахисник німецького клубу "Зандхаузен" Мануель Штіфлер відзначився фантастичним за красою ударом в матчі 27-го туру другого дивізіону країни. Епізод стався в поєдинку проти "Бохума".

На 18-й хвилині зустрічі 29-річний хавбек завершив атаку своєї команди точним "ударом скорпіона". Після навісу в штрафну футболіст зміг вдало скластися і п'ятою в падінні завдати точного "пострілу".

На жаль, зусилль Штіфлера не вистачило для перемоги його команди. Зустріч в результаті завершилася з рахунком 2:3 на користь "Бохума".

"Обозреватель" пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що бразильський воротар зробив розкішний сейв, повторивши магічний "удар скорпіона".