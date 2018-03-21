Німецький футболіст забив фантастичний гол "ударом скорпіона" - опубліковано відео

Півзахисник німецького клубу "Зандхаузен" Мануель Штіфлер відзначився фантастичним за красою ударом в матчі 27-го туру другого дивізіону країни. Епізод стався в поєдинку проти "Бохума".
На 18-й хвилині зустрічі 29-річний хавбек завершив атаку своєї команди точним "ударом скорпіона". Після навісу в штрафну футболіст зміг вдало скластися і п'ятою в падінні завдати точного "пострілу".
На жаль, зусилль Штіфлера не вистачило для перемоги його команди. Зустріч в результаті завершилася з рахунком 2:3 на користь "Бохума".
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Раніше "Обозреватель" повідомляв, що бразильський воротар зробив розкішний сейв, повторивши магічний "удар скорпіона".
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