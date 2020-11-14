Німецький футболіст поскаржився на "не дуже привітних" жителів Росії

Німецький захисник тульського "Арсеналу" Роберт Бауер зізнався, що йому непросто жити з родиною в Росії.

25-річний футболіст вважає, що люди в Росії досить закриті, а жителі Тули зовсім не говорять англійською.

"Коли моя дружина, яка родом з Танзанії і не знає російської мови, намагається спілкуватися, люди ставляться до неї не дуже привітно. Я не знаю, в чому справа. Можливо, справа в холодній війні. На жаль, багато людей в Росії все ще упереджено ставляться до англомовного світу. Жити тут з сім'єю дійсно непросто", – сказав Бауер в інтерв'ю Express.de.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадець Максим Тальбо, який грав за омський "Авангард" і ярославський "Локомотив", згадав, як побував в Магнітогорську, і назвав місто самим ср*ним місцем на планеті.

Раніше американський хокеїст Райан Уітні, оцінив красу і розум росіянок, назвавши їх "чорнобильськими виродками і придурками".