Чемпіон світу німець Бенедикт Хеведес, який виступає за "Локомотив", заявив, що "навіть не найрозумніший зрозуміє", що наявні дані про кількість хворих на коронавірус у РФ не відповідають дійсності.

"За словами Путіна, низька кількість хворих пов'язана з жорсткими превентивними заходами по всій країні в перші тижні глобальної експансії. Навіть не найрозумніші зрозуміють, що число незареєстрованих випадків, а разом з цим і хворих людей має бути значно вище. Тому що тільки з цього тижня відбулося загальне заморожування в'їзду на найближчі два місяці", – цитує слова Хеведеса видання Чемпіонат.

Бенедикт Хеведес

Він також вкрай здивувався байдужості росіян, які не бояться заразитися коронавірусом.

"Все як завжди. В кафе повно народу. Метро переповнене. Та й на вулицях теж багато людей. Коли я дивлюся на прийняті в Німеччині заходи, дивуюся, як люди тут можуть так спокійно ставитися до ризику заразитися. Немає масових закупівель про запас, немає дефіциту дезінфікуючих засобів. Немає "соціальної ізоляції"", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії приховують справжню кількість хворих на коронавірус людей.

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