Німеччина – Україна: опублікований огляд матчу Ліги націй на відео

Збірна України не змогла зробити сенсацію і обіграти в гостях команду Німеччини. Зустріч 5-го туру Ліги націй в Лейпцигу завершилася з рахунком 3:1.

Підопічні Шевченка першими відкрили рахунок, але втримати перевагу нашим футболістами не вдалося. Дубль оформив Вернер.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд поєдинку.

Німеччина – Україна 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 12 Яремчук, 1:1 – 23 Сане, 2:1 – 33 Вернер, 3:1 – 64 Вернер.

Німеччина – Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдігер, Сане (Вальдшмідт, 86), Горетцка, Гнабрі, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).

Україна – Пятов, Конопля, Матвієнко, Соболь, Зінченко (Харатін, 86), Марлос, Малиновський, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Забарний, Яремчук (Мораес, 75).

Попередження: Рюдігер (28), Малиновський (44).

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкуренти України по групі 4 Іспанія і Швейцарія зіграли на користь нашої збірної.