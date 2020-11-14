Німеччина – Україна: онлайн відео голів

Збірна України з футболу в ці хвилини проводить поєдинок 5-го туру Ліги націй проти команди Німеччини.

Рахунок у зустрічі на "РБ Арені" був відкритий на 12-й хвилині. Зубков зміг продертися в штрафний суперника і скинути на Яремчука. Роман пробив без шансів для Мануеля Нойєра.

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Німеччина – Україна 2:1 (перший тайм)

Гол: 0:1 – 12 Яремчук.

1:1 – 23 Сане,

2:1 – 33 Вернер.

Німеччина – Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдігер, Сані, Горетцка, Гнабрі, Гюндоган, Гинтер, Вернер.

Україна – Пятов, Конопля, Матвієнко, Соболь, Зінченко, Марлос, Малиновський, Зубков, Степаненко, Забарний, Яремчук.

Попередження: Рюдігер (28).

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня зустріч між цими збірними завершилася перемогою німців. Гра на київському НСК "Олімпійському завершилася з рахунком 1: 2.