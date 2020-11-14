Збірна України без хворих лідерів програла Німеччині в Лізі націй

Збірна України з футболу у 5-му турі Ліги націй поступилася в гостях команді Німеччини.

Зустріч на "РБ Арені" в Лейпцигу завершилася з рахунком 3:1, при цьому в матчі не брали участь Ярмоленко, Циганков, Сидорчук, і Коваленко, які напередодні склали позитивний тест на коронавірус.

Перший провал настав вже на 3-й хвилині, коли Філіпа Макса забули на фланзі, але Горетцкі з гарної позиції пустив м'яч вище воріт. Німці поступово притиснули "жовто-синіх" до воріт, проте всі удари летіли мимо рамки.

Марлос не відпрацьовував у захисті, раз по раз випускаючи на фланзі Макса, який вдало загострював ситуацію.

Лише до 12-й хвилині футболісти України змогли закріпитися на половині поля суперника, завершивши голом одну зі своїх перших атак. Зубков продерся через захисникiв, в боротьбі зберіг м'яч в штрафний, скинувши під удар Яремчуку. Роман потужно пробив у ближній кут – 0:1.

Після цього Україна відійшла в оборону, зробивши акцент на контрвипадах. На 15-й хвилині Марлос з Яремчуком виходили два в два, але український бразилець не зміг зробити точний останній пас партнеру.

Ближче до середини тайму гра стала розвиватися хвилями, коли то одна, то інша команда атакувала великими силами.

На 23-й хвилині Зінченко втратив м'яч в центрі поля, Горетцка зробив перехоплення, відправивши партнерів у стрімку контратаку. Лерой Сане ідеально "вистрілив" у шістку, зрівнявши рахунок – 1:1.

Підопічні Льова продовжували насідати, зробивши акцент на дальні удари.

На 32-й хвилині наш захист не змiг впоратися з "закидачкою" бундестім, Зінченко упустив Горетцка, а той в складній ситуації кинув на голову Тімо Вернера. Нападаючий "Челсі" вивів німців вперед – 2:1.

Кінцівка тайму пройшла досить спокійно, без особливої гостроти з боку обох збірних.

Друга половина почалася з атак українських гравців, які добре виглядали в позиційному нападі і могли забивати. На 52-й хвилині Зінченко отримав пас спиною до воріт, пробив низом з розвороту, але м'яч рикошетом від захисника потрапив в штангу.

Після цього активність перейшла до німців, який влаштував справжній штурм П'ятову. На 64-й хвилині українців покарали за провал в обороні. Соболь не встиг в свою зону на лівому фланзі, Зубкову на підстрахування не вистачило сил, і Вернер в дотик за допомогою невеликого рикошету зробив рахунок 3: 1.

Підопічні Шевченко намагалися відігратися, але потрапляли лише в штанги. На 75-й хвилині це зробив Марлос, а на 82-й – Мораес.

Німеччина – Україна 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 12 Яремчук, 1:1 – 23 Сане 2: – 33 Вернер, 3:1 – 64 Вернер.

Німеччина – Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдігер, Сане (Вальдшмідт, 86), Горетцка, Гнабрі, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).

Україна – Пятов, Конопля, Матвієнко, Соболь, Зінченко (Харатін, 86), Марлос, Малиновський, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Забарний, Яремчук (Мораес, 75).

Попередження: Рюдігер (28), Малиновський (44).

Незважаючи на це ураження Україна залишилася на третьому рядку завдяки нічиєї Іспанії зі Швейцарією (1: 1).

Турнірне становище в групі 4

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі Ліги націй Україна з рахунком 2:1 обіграла Швейцарію, матч 2-го туру проти Іспанії завершився розгромною поразкою наших футболістів (0:4), в 3-м "синьо-жовті" не змогли вирвати нічию з Німеччиною (1:2) і в 4-му вперше в історії сенсаційно перемогли іспанців в Києві.