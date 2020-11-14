Німеччина – Україна: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги націй

Збірна України з футболу у суботу, 14 листопада, проведе матч п'ятого туру Ліги націй.

Суперниками команди Андрія Шевченка стануть німці. Зустріч відбудеться на стадіоні "Ред Булл Арена" у Лейпцигу. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Україна. Початок – о 21:45 за київським часом.

Напередодні в українських футболістів виявили чотири випадки зараження коронавірусом. Гра знаходиться під загрозою зриву.

ДЕ ДИВИТИСЯ НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА

Побачити протистояння "жовто-синіх" з чотирикратними чемпіонами світу можна буде в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Україна".

Крім того, трансляцію з Лейпцига запланував спеціалізований "Футбол 1", який також запропонує розширену аналітичну студію.

Також показ гри включено до ефірної сітки російського мовника "Матч ТВ" і білоруського "Білорусь 5. Інтернет".

ПРОГНОЗ НА НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА

Явним фаворитом гри аналітики вважають господарів поля. Ставки на перемогу Німеччини приймаються з коефіцієнтом 1,30.

Нічия оцінюється котируванням 5,75. А показники на успіх українців досягають рівня 9,25.

Україна в Києві програла Німеччині 1:2.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірено бригаді арбітрів з Румунії на чолі з Овідіу Хацеганом.

Допомагати на лініях йому будуть співвітчизники Октавіан Шоврім і Себастьян Георге. Роль четвертого рефері виконає Себастьян Колцеску.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Йоахім Лев, головний тренер збірної Німеччини:

– Нам доведеться подолати серйозний опір, якщо ми хочемо здобути позитивний результат проти України. Вони знову майже в повному складі в порівнянні з грою в Києві, обіграли Іспанію та Швейцарію. Це не випадково. У збірної України багато швидких і технічних футболістів. Але вони також вміють добре захищатися і грають дуже мужньо. Ми самі бачили це в Україні. Іспанія зазнала невдачі, тому що зустріла там опір і не знайшла хороших рішень.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– У нас є можливість грати першим номером. Якщо ми граємо з сильними командами – у нас є можливість адаптувати команду під ту тактику, яка дозволить досягати результату. Наша команда може перебудуватися, ми будемо трохи змінювати систему гри, але не будемо відмовлятися від наших принципів. Якщо не враховувати заражених COVID-19 гравців, то у всіх інших все в порядку. Травм ні в кого немає.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Німеччина: Нойєр – Госенс, Рюдігер, Гінтер, Клостерманн, Кімміх – Кроос, Горецка, Хавертц – Гнабрі, Вернер

Україна: Пятов – Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Степаненко, Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Команди в групі 4 Дивізіону А Ліги націй набрали по шість очок, але "бундестім" випереджає українців завдяки перемозі в очній зустрічі на НСК "Олімпійський" у минулому місяці – 2:1.

Україна і Німеччина набрали по 6 очок у Лізі націй.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Україна і Німеччина зустрічалися одна з одною сім разів. Чотири перемоги в активі німців, а ще три зустрічі завершилися внічию. Різниця м'ячів 14-6 на користь німців.

В останньому матчі "бундестім", як говорилося вище, обіграв підопічних Шевченка в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній капітан київського "Динамо" Домагой Віда прямо під час матчу за збірну Хорватії дізнався про позитивний тест на COVID-19.