Німеччина – Україна: букмекери дали прогноз на матч Ліги націй

Олександр Чеканов Футбол 23:14, 13.11.2020

Збірна України з футболу вважається аутсайдером матчу з командою Німеччини у п'ятому турі Ліги націй в Дивізіоні А.

"Жовто-сині" зустрінуться з чотирикратними чемпіонами світу у Лейпцигу у суботу, 14 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Україна. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Аналітики практично не мають сумнівів у перемозі німців. Ставки на відповідну позицію приймаються з коефіцієнтом 1,28. Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на успіх українців досягають рівня 9,50.

Прогноз на матч Німеччина – Україна.

При цьому експерти впевнені в тому, що гра вийде результативною. На те, що команди заб'ють не менше трьох голів, можна поставити з коефіцієнтом 1,44.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України безглуздо програла Польщі у товариському матчі, не забивши пенальті і пропусти у порожні ворота з 30 метрів.

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