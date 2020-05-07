Німеччина першою в Європі оголосила про відновлення чемпіонату з футболу

У четвер, 7 травня, відбулася відеоконференція, в ході якої 36 клубів-учасників першої та другої німецької Бундесліги прийняли рішення відновити сезон 2019/20, починаючи з 16 травня.

Як повідомляє офіційний сайт німецької футбольної ліги (DFL), субота, 16 травня, була офіційно затверджена датою початку матчів. В обох лігах пройдуть поєдинки 26-го туру. У його рамках відбудеться знамените рурське дербі між дортмундською "Боруссією" і "Шальке".

Німецька Бундесліга beIN SPORTS

Очікується, що останні матчі в сезоні будуть зіграні 27-28 червня. Лідером першої Бундесліги є мюнхенська "Баварія", яка випереджає "Боруссію" Д на чотири очки. До закінчення чемпіонату командам залишилося провести по дев'ять поєдинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби Серії А провели нараду, на якій визначилися з крайньою датою відновлення сезону 2019/20.