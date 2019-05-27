"Ніколи в житті": Ахметов висловився про скандальний перехід Мораеса в "Шахтар"

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов вперше публічно висловився про скандальний перехід з київського "Динамо" в "Шахтар" форварда Жуніора Мораеса і прокоментував висловлювання Ігоря Суркіса, який назвав бразильця зрадником.

"Я не знаю, які аргументи у Ігоря Суркіса, але я вважаю просто. Ось, у мене є гравець, у якого закінчується контракт. Може я бачу його у себе на таких умовах, а інший клуб бачить його у себе на інших умовах. Його вибір. Якщо він завтра перейде в "Динамо" Київ або туди, куди вважає за потрібне, то так я можу сказати, що він мене зрадив або "Шахтар" зрадив. А він нікого не зрадив: це його право, його кар'єра, відповідальність перед самим собою і своєю сім'єю. Тому, я буду поважати його вибір і ніколи в житті поганого не скажу", - заявив в програмі" Великий футбол "президент "Шахтаря".

Жуніор Мораес

На слова Ігоря Суркіса про те, що футболіст вів таємні переговори і обіцяв не переходити в донецьку команду, Рінат Ахметов зауважив.

"Я ніколи у гравців не питав: ви підете в "Динамо" чи ні. Але я дуже вдячний Мораесу, що він вибрав наш клуб і приніс нам величезну користь. У цих трофеї величезна заслуга Мораеса", - сказав Ахметов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Віталій Бульяскій жорстко пройшовся по своєму колишньому партнеру Жуніору Мораесу.

У півзахисника "біло-синіх" трапився з бразильцем конфлікт після поєдинку команд в 25-му турі Прем'єр-ліги. "Я йшов по сходах, а він з дитиною на руках. Він раз мені сказав, що не буду говорити що, я промовчав, другий раз сказав, тоді я обернувся і сказав все, що думаю, не приховуючи. Він продався. Це моя особиста думка . Йому в "Динамо" також пропонували контракт, якщо я не помиляюся. Людина в обличчя говорить одне, а потім робить інше ", – цитує Буяльського" Динамо "Київ від Шурика.

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