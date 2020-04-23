"Ніколи такого не бачив": Зінченко розповів, що відбувається в "коронавiруснiй" Англії

Максим Богданов Футбол 23:51, 23.04.2020

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зізнався, що був вражений пустельним англійським містом на карантині.

"Я іноді виходжу в магазин, але ніколи ще не бачив настільки порожнього Манчестера. Живу в самому центрі, дуже багато людей завжди було на вулиці. Зараз поліція навіть в цивільному ходить, може зупинити, дізнатися, з якої причини ти вийшов. У магазині все дотримуються правил", - заявив гравець збірної України на каналі Української асоціації футболу в YouTube.

Раніше Зінченко заявив, що головна помилка влади Великобританії в тому, що вони занадто пізно ввели карантин.

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