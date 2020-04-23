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24 квітня • оновлено в 00:16
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"Ніколи такого не бачив": Зінченко розповів, що відбувається в "коронавiруснiй" Англії

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Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зізнався, що був вражений пустельним англійським містом на карантині.

"Я іноді виходжу в магазин, але ніколи ще не бачив настільки порожнього Манчестера. Живу в самому центрі, дуже багато людей завжди було на вулиці. Зараз поліція навіть в цивільному ходить, може зупинити, дізнатися, з якої причини ти вийшов. У магазині все дотримуються правил", - заявив гравець збірної України на каналі Української асоціації футболу в YouTube.

Раніше Зінченко заявив, що головна помилка влади Великобританії в тому, що вони занадто пізно ввели карантин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

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