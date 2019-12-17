"Ніколи не зламає": "Динамо" відреагувало на скандал із Зозулею

Київське "Динамо" підтримало українського нападника "Альбасете" Романа Зозулю після інциденту з образами на його адресу з боку фанатів "Райо Вальєкано".

"Твій бійцівський характер і воля до правди й честі, патріотизм завжди були й залишаються головними якостями. Тебе ніхто і ніколи не зламає, правда на твоєму боці. Романе, ми з тобою!" – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Динамо" в мережі Facebook.

Додамо, що Роман Зозуля є вихованцем "Динамо". Він виступав за першу команду клубу з 2006 до 2011 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі. У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належно відреагувати на інцидент.

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