"Ніколи не просив про Неймара": Мессі виступив із несподіваною заявою

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі прокоментував невдалий трансфер форварда ПСЖ Неймара в каталонську команду.

Зазначимо, що все літо 2019 року ЗМІ повідомляли про переговори "Барселони" після повернення Неймара з ПСЖ, проте трансфер так і не відбувся.

Неймар і Ліонель Мессі 24tv.ua

"Я був би дуже радий, якби Неймар перейшов до нас. Відверто кажучи, не знаю, чи все можливе зробила "Барселона" для його повернення, але вести переговори з ПСЖ дійсно важко. У спортивному плані Неймар — один із кращих в світі. З ним клуб зробив би крок уперед і в плані іміджу, і спонсорів", — зазначив Мессі, чиї слова цитує Sport.es.

Втім, аргентинець заявив, що ніколи не тиснув на керівництво і не ставив вимог щодо Неймара.

"Я ніколи не просив клуб підписати Неймара, а просто ділився своїми думками. Чи висував я якісь вимоги? Є докази, що це не так", — додав лідер "Барселони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Неймар висунув "Барселоні" ультиматум.

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