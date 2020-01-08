"Ніколи не дізнаємося правду": дружина ексгравця "Динамо" різко висловилася про катастрофу Boeing в Ірані

Дружина ексгравця київського "Динамо" Миколи Морозюка – Ірина Морозюк – прокоментувала трагедію з падінням українського літака Boeing 737 в Ірані, в результаті чого загинули 176 осіб.

"Ні про що інше не можу думати... Перечитала знову причини останніх авіакатастроф і зрозуміла, що більшість стається через помилки людини! Ось, наприклад, капітан літака попросив змінити маршрут через сильні грозові хмари, диспетчер не дозволив і за дві хвилини літак зник з радара, тому що потрапив в страшну турбулентність і його вдарила блискавка. Найстрашніше, що твоє життя може обірватися від того, що комусь просто пох#й", – написала Морозюк в сторіз свого Instagram.

Крім того, дружина ексдинамівця зробила припущення, що влада може приховати справжні причини катастрофи.

"Шкода, що ми ніколи не дізнаємося правду! Влада, скоріше, зробить все, як зручно їй! Відмова двигуна через те, що зграя качок залетіла або ще якась хрінь", – додала Ірина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки українського спорту емоційно відреагували на трагедію з українським лайнером Boeing 737.

Нагадаємо, літак української авіакомпанії "МАУ", на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб), розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 11 українців.

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