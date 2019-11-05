"Ніколи не бачив": тренера застали "майже голим" перед матчем з "Барселоною" в ЛЧ

Представники чеського клубу "Славія" (Прага) поскаржилися на безпрецедентні заходи безпеки, прийняті перед виїзним матчем з "Барселоною" в Лізі чемпіонів, який відбудеться 5 листопада.

"Славія" перед матчем з "Барселоною" ФК "Славія"

Чеські гравці зупинилися в Барселоні в готелі "Rey Juan Carlos". В цей же час в тому ж готелі зупинився й іспанський король Філіп VI разом зі своєю сім'єю. Кожного гравця "Славії", як і всіх відвідувачів готелю, з ніг до голови обшукала охорона короля. Багатьом навіть довелося роздягатися.

Ситуацію вже прокоментував головний тренер "Славії" Йіндржіх Трпішовскій, якого цитує видання Marca.

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"В аеропорту мене змусили практично повністю роздягтися, і я був майже голим... Ніколи не бачив такої кількості охоронців, зібраних разом. Ми в команді пожартували, що все це для нас", – заявив наставник чеської команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Іспанії було прийнято безпрецедентне рішення про перенесення матчу "Барселона" – "Реал".

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