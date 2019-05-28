"Ніхто не запитав": Ярмоленко відверто розповів про перехід у "Вест Хем"

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко зізнався, що трансфер із німецької "Боруссії" в англійський "Вест Хем" пройшов без його участі.
За словами нашого футболіста, він не був у курсі про переговори між клубами.
Андрій Ярмоленко
West Ham United
"У Дортмунді ми зустрілися з сином власника "Вест Хема". Він запитав, чи хочу я до них перейти, я відповів: "Так, завжди хотів грати в Англії". Він каже, що не бачить причин для того, щоб я не перейшов. І показує папір, де вже стоїть підпис президента "Боруссії". Тобто, мене навіть ніхто з керівництва не запитав, хочу я цього чи ні. Вони планували це місяць тому, але я про це взагалі не знав", – розповів Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналі "Бомбардир", передає "Динамоманія".
Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка збірної України Олександр Зінченко залишився без медалі чемпіона Англії.
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