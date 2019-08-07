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Ніхто не очікував: стало відомо, з чим зіткнулося "Динамо" перед матчем з "Брюгге"

2.2т Читати матеріал російською

Півзахисник "Динамо" Володимир Шепелєв отримав пошкодження перед матчем з "Брюгге" в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомив коментатор телеканалу "2+2" Володимир Звєров.

Шепелєв травмувався на розминці перед матчем і не потрапив в заявку на зустріч. В результаті в центрі поля у "Динамо" вийшло тріо півзахисників Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук та Денис Гармаш.

Володимир Шепелєв

Володимир Шепелєв

dynamomania.com

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Брюгге - Динамо: відео голу

Нагадаємо, "Динамо" поступилося "Брюгге" в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - 0:1. Кияни завдали всього один удар в площину воріт суперника за 90 хвилин. При цьому Олександр Хацкевич заявив, що гра команди в багатьох фрагментах йому сподобалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний антигерой "Динамо" в матчі з бельгійцями висловився про ключовий момент зустрічі .

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Теми
Динамо – Брюгге Ліга чемпіонів
Особа
Володимир Шепелєв
Місце
Бельгія Брюгге
Тег
ФК Динамо Київ
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