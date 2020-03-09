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9 березня • оновлено в 17:56
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Нігерійський футболіст трагічно загинув після зіткнення з суперником

2.2т
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Гравець "Насарава Юнайтед" з вищої футбольної ліги Нігерії Чієме Мартінс помер після зіткнення з суперником з команди "Катсіна Юнайтед".

Як повідомляє інформагентство Goal, Мартінс втратив свідомість після інциденту та був замінений. Медики надали йому першу допомогу, але не зуміли вчасно доставити в лікарню, оскільки автомобіль швидкої допомоги не завівся. У госпіталь його відвезли на машині для преси, але це не врятувало йому життя.

Гравці "Насарава Юнайтед"

Гравці "Насарава Юнайтед"

Goal

У себе в Twitter місцевий журналіст Шина Олударе опублікував неймовірно сумне відео, на якому футболісти "Насарави" не можуть стримати сльози після того, як дізналися про смерть свого партнера по команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Метлок Таун" Джордан Сіннот помер в результаті травм, отриманих у бійці напередодні матчу команди.

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Місце
Нігерія
Тег
смерть
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