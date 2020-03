Гравець "Насарава Юнайтед" з вищої футбольної ліги Нігерії Чієме Мартінс помер після зіткнення з суперником з команди "Катсіна Юнайтед".

Як повідомляє інформагентство Goal, Мартінс втратив свідомість після інциденту та був замінений. Медики надали йому першу допомогу, але не зуміли вчасно доставити в лікарню, оскільки автомобіль швидкої допомоги не завівся. У госпіталь його відвезли на машині для преси, але це не врятувало йому життя.

У себе в Twitter місцевий журналіст Шина Олударе опублікував неймовірно сумне відео, на якому футболісти "Насарави" не можуть стримати сльози після того, як дізналися про смерть свого партнера по команді.

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday's NPFL clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start 😭🕯️😭😭🕯️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP