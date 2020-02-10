"Нічого поганого": російська футболістка розповіла про лесбійок у спорті

Російська футболістка Катерина Тиришкіна, яка виступає за французький "Генгам", розповіла про одностатеві стосунки в жіночому спорті.

За її словами, це звичайна практика для футболу. Тиришкіна зазначила, що не стикалася з домаганнями, однак кілька разів відмовляла лесбійкам.

Катерина Тиришкіна Instagram Катерини Тиришкіної

"Це у всіх видах спорту і в житті. Так трапляється. У цьому немає нічого такого, нічого поганого", – заявила спортсменка в інтерв'ю YouTube-каналу "КраСава".

Росіянка також розповіла, що часто футболістки переходять із клубу в клуб парами.

"Якщо футболістку хочуть бачити в команді, то її партнерку можуть взяти причепом", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомі футболістки збірної США Алі Крігер і Ешлін Гарріс у грудні 2019 року одружилися.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!