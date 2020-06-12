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12 червня • оновлено в 10:13
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Нічого б не міняв – Шовковський про легендарну помилку в матчі зі Словенією

1.4т
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Легендарний голкіпер збірної України Олександр Шовковський згадав свою помилку в першому стиковому матчі проти Словенії в рамках відбору до Євро-2000 і заявив, що нічого б не міняв.

"Матч в Любляні розпочався для нас добре – ми виграли перший тайм завдяки голу Андрія Шевченка. Але після перерви почалися незрозумілі речі, пішла якась дивна гра. У нас було два суперечливих вилучення, а потім трапився цей гол Міленко Ачимовича. Зрозуміло, до нього привела моя технічна помилка. Але, в той же час, якщо повертатися до цього епізоду, то я б нічого не міняв – в наступний раз, якби повторилася ситуація, зіграв би так само", – цитує слова Шовковського сайт Zbirna.com.

Олександр Шовковський у матчі зі Словенією

Олександр Шовковський у матчі зі Словенією

Футбол 24

Він пояснив, що діяв правильно в цьому епізоді, але йому неймовірним чином не пощастило.

"Я бачив, що до цього м'яча ніхто не біжить. Розумів, що встигну. Все робив правильно, але, коли вибивав, м'яч просто звалився з ноги і по неймовірній випадковості потрапив прямо до суперника. Я хотів зробити винос по флангу, подалі, але, на жаль, не пощастило", – підсумував ексголкіпер української збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шовковський розповів, як побився з колишнім одноклубником по "Динамо" Євгеном Хачеріді.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Шовковський
Тег
Збірна України з футболу
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