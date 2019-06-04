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"Ні за що в світі": легенда "Динамо" відмовився від пропозиції з Росії

2.2тЧитати матеріал російською

Легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Гусєв три з половиною роки тому категорично відмовився від пропозиції російської "Кубані".

За словами нинішнього тренера молодіжної команди "біло-синіх", йому пропонували дуже вигідні фінансові умови.

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"Відмовитися було нескладно, тому що вже була ситуація Україна – Росія. Тому я навіть не думав. Не міг на той момент поїхати в Росію ні за що в світі. Годувати сім'ю? Я і в "Динамо" непогано годував сім'ю. Так, закінчувався контракт, але все одно на хліб із маслом вистачало. Всіх грошей не заробиш", – сказав Гусєв в інтерв'ю Вацко Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" оголосило про придбання ганського легіонера Мохаммеда Кадірі, який останній сезон відіграв у чемпіонаті Росії.

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Особа
Олег Гусєв
Тег
ФК Динамо Київ
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