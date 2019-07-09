"Ні в які ворота не лізе": нова форма "Шахтаря" розчарувала уболівальників

Форма донецького "Шахтаря" на сезон 2019/2020, яка з'явилася на сайті авторитетного порталу Footyheadlines.com, не викликала позитивних відгуків у фанатів.

Користувачі відзначають схожість з екіпіровкою турецького "Галатасарая" і дуже сподіваються, що інсайд сайту виявиться неправдивим.

Footyheadlines.com

Footyheadlines.com

"Якщо дивитися на форму відсторонено – не найжахливіша, тим більше, що це тільки фотка з інету. Але, пам'ятаючи минулі класні варіанти домашньої форми рідної команди, це ні в які ворота не лізе; сподіваюся, фейк", – пишуть користувачі.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Нагадаємо, що форма в сезоні 2018/2019 виглядала так:

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" перед матчем 31-го туру Прем'єр-ліги України з ФК "Львів" представило нову форму на сезон 2019/2020.

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