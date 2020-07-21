Сергій Ребров не буде головним тренером "Динамо".

Журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас повідомив, що ні Віктор Скрипник, ні Сергій Ребров не очолять "Динамо".

Бурбас зізнався, що він розчарує тих, хто чекав цих фахівців на тренерській лаві "біло-синіх".

"За моєю інформацією, ні першого, ні другого в Києві не буде. Причини різні, не тільки контрактні зобов'язання. Тому перемикається на обговорення інших варіантів і запасаємося терпінням. Хоча б на кілька днів", – написав Бурбас в Twitter.

Ні Скрипник, ні Ребров не очолять "Динамо", – журналіст Twitter Ігоря Бурбаса

Раніше ряд ЗМІ повідомив про те, що керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергію Реброву очолити команду після звільнення Олексія Михайличенка.

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик заявив, що новим тренером київського "Динамо" можуть стати Сергій Ребров, Віктор Скрипник, Юрій Калитвинцев або Юрій Сьомін.