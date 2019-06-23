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Ні окупації! Футболісти влаштували демарш проти Росії в Грузії

6.8тЧитати матеріал російською

Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в антіокупаційних футболках, таким чином підтримавши акцію протестів проти Росії.

У Цхалтубо, на стадіоні ім. 26 травня футболісти кутаїського "Торпедо" вийшли на поле в чорний майках, напис на яких говорив, що частина території Грузії окупована Росією.

Ні окупації! Футболісти влаштували демарш проти Росії в Грузії
Торпедо

Торпедо

У Тбілісі, на стадіоні "Михайло Месхі - 2" відбувся матч між тбіліським "Локомотивом" і руставським "Руставі" - вони вийшли в білих футболках з написами: "Я з Грузії, і моя країна окупована Росією".

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

Новини
"Росія - окупант!" Спортсмени підтримали протести в Грузії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал спровокував запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Не, ну насчет оккупации я согласен, её действительно нет. А вот поза у них какая то смешная. В такой позе разговаривать с ахрессором как то некомильфо, Путен может не так понять. СУГС, ёпста!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Павлов Дмитрий, Так парад п.идаров только что на Украине посмотрели.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Мельничук Олександр, из всего что ты тут накропал я только свое имя и фамилию смог понять, так что сорри за безграмотность.
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Livesey David
Livesey David
Грузинские футболисты нагнулись и порассуждали об оккупации.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Напоминает фигу в кармане.
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