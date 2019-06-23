Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в антіокупаційних футболках, таким чином підтримавши акцію протестів проти Росії.

У Цхалтубо, на стадіоні ім. 26 травня футболісти кутаїського "Торпедо" вийшли на поле в чорний майках, напис на яких говорив, що частина території Грузії окупована Росією.

Торпедо

У Тбілісі, на стадіоні "Михайло Месхі - 2" відбувся матч між тбіліським "Локомотивом" і руставським "Руставі" - вони вийшли в білих футболках з написами: "Я з Грузії, і моя країна окупована Росією".

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал спровокував запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

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