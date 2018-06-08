"Ні": бразилець "Шахтаря" висловився про українську мову

Бразильський легіонер збірної України з футболу Марлос зізнався, що дуже погано розуміє українську мову. За його словами, два рази на тиждень він займається з репетитором з російської.

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"У "Шахтарі" багато хлопців говорять португальською. Крім того, українці теж намагаються говорити і розуміти португальську. Коли ми на полі, у нас змішана мова. У нас немає проблем у спілкуванні під час гри. Слова "ззаду", "обережно", "зліва", "справа" і т.д. практично всі в команді знають на двох мовах. Я прекрасно розумію всі підказки російською. Український? Ні, мені важко щось говорити. Я щось чую, і зовсім трохи розумію", - сказав Марлос в інтерв'ю прес-службі Федерації футболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марлос вивчив гімн України, підслухавши його у бразильського партнера по "Шахтарю".