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"Невисокий клас": Сабо розповів про біду в "Шахтарі"

2.6тЧитати матеріал російською

Колишній тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо впевнений, що без підписання топового центрального захисника, у "Шахтаря" виникнуть великі проблеми.

Йожеф Сабо

Йожеф Сабо

Динамо від Шурика

"Нема другого опорного півзахисника, а в центрі захисту просто біда. Гірникам потрібен топовий центральний захисник. Кривцов, Хочолава – це невисокий клас, вони допустили дуже багато помилок. На жаль, у нас взагалі і в чемпіонаті немає хороших центральних захисників. Тому головний тренер збірної України Андрій Шевченко і перебирає – то одного, то іншого", – сказав Сабо в інтерв'ю "Динамо Київ від Шурика".

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"Динамо" зіткнулося з серйозними проблемами перед матчем із "Шахтарем"

Нагадаємо, що 7 квітня "гірники" зіграють в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти "Динамо". Напередодні гри букмекери опублікували котирування, в яких визначили переможця цього протистояння.

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Особа
Йожеф Сабо
Тег
ФК Шахтар
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