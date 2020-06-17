Невиграш чемпіонату, це вже трагедія, – Суркіс про відповідальність Михайличенка

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що очікував від Олексія Михайличенка перемоги в чемпіонаті, але і друге місце не спричинить за собою звільнення тренера.

За словами Ігоря Міхайловіва, він не може обговорювати з пресою деталі контракту, так як Прем'єр-ліга ще не закінчилася.

"Яка відповідальність за невиконання контракту? Я б не хотів обговорювати його контракт, з однієї простої причини. Якщо б ми були на 2-му місці, я б розкрив деталі контракту. У мене з Михайличенком відносини абсолютно довірчі і він розуміє, що не виконання визначених завдань може спричинити за собою відставку. І то що я вам сказав, це все прописано в контракті. Для мене невиграш чемпіонату, це вже трагедія. А там додумувати самі", – заявив Суркіс на Youtube-каналі "ТаТоТаке".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс зізнався, що в контракті з Олексієм Михайличенком є два пункти, за якими він може бути звільнений з поста головного тренера.

Відзначимо, що Олексій Олександрович став головним тренером "Динамо" в серпні 2019 року.

Всього Михайличенко-тренер провів з "Динамо" 32 матчі. З них 18 виграв і 6 програв.